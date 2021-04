Podolski | «La Super League è un insulto Sono disgustato»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 19 aprile 2021) Lukas, oggi attaccante dell’Antalyaspor, ha criticato su Twitter la nascita dellaLukas, oggi attaccante dell’Antalyaspor, ha criticato la nascita della. Il post Twitter del calciatore tedesco. «Questa mattina misvegliato con delle notizie assurde. Lalega è unverso quello in cui credo: il calcio è felicità, libertà, passione, tifosi ed è per tutti. Questo progetto mi disgusta, non è giusto everamente contrariato di vedere coinvolti club di cui ho fatto parte. Dobbiamo combattere tutto questo». Today I wake up to crazy news! An insult to my belief: football is happiness, freedom, passion, fans and is for everyone. This project is ...