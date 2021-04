PNRR, Confindustria: Italia si gioca il futuro (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Lo scenario macroeconomico disegnato nel DEF per il 2021 e 2022 “è sostanzialmente in linea con quello previsto dal Centro Studi Confindustria ed è basato sull’ipotesi che entro settembre la campagna di vaccinazione abbia raggiunto l’80% dei cittadini Italiani”. E’ quanto sottolineato da Confindustria in occasione dell’audizione sul DEF presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Per l’associazione degli industriali “sul PNRR l’Italia si gioca il futuro”. Il contesto attuale, secondo Confindustria, pone problematiche di breve e di lungo periodo. Nel breve periodo queste riguardano, in primis, il crollo dei cash flow delle imprese nell’ultimo anno. C’è “un problema di liquidità che può diventare di solvibilità senza misure ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Lo scenario macroeconomico disegnato nel DEF per il 2021 e 2022 “è sostanzialmente in linea con quello previsto dal Centro Studied è basato sull’ipotesi che entro settembre la campagna di vaccinazione abbia raggiunto l’80% dei cittadinini”. E’ quanto sottolineato dain occasione dell’audizione sul DEF presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Per l’associazione degli industriali “sull’siil”. Il contesto attuale, secondo, pone problematiche di breve e di lungo periodo. Nel breve periodo queste riguardano, in primis, il crollo dei cash flow delle imprese nell’ultimo anno. C’è “un problema di liquidità che può diventare di solvibilità senza misure ...

Advertising

vivereitalia : Confindustria: DEF in linea con le nostre previsioni. Sul PNRR l'Italia si gioca il futuro - anitecassinform : RT @Confindustria: L’Italia è a un bivio cruciale: l’utilizzo del #NextGenerationEU è un passaggio decisivo per uscire dalla bassa crescita… - Jammasrl : #Associazioni #Politica #confindustria #def Confindustria: “DEF in linea con le nostre previsioni. Sul PNRR l’Itali… - DavideTedesco74 : Def, Confindustria: 'Senza liquidità a rischio anche imprese solide'. Cgil: 'Affida la crescita solo a Pnrr' Via al… - steserra : RT @Confindustria: L’Italia è a un bivio cruciale: l’utilizzo del #NextGenerationEU è un passaggio decisivo per uscire dalla bassa crescita… -