Più di 100mila firme in 48 ore: gli italiani al fianco di FdI per la mozione di sfiducia a Speranza (Di lunedì 19 aprile 2021) Sono già più di 100mila le firme raccolte dalla petizione di FdI a sostegno della mozione di sfiducia al ministro della Salute, Roberto Speranza. Un record raggiunto in sole 48 ore, che testimonia tutta l'insofferenza degli italiani per il ministro e per la sua gestione dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid. «Noi stiamo andando avanti, stiamo raccogliendo le firme», ha spiegato Giorgia Meloni, illustrando i risultati di questi primi due giorni di raccolta firme a margine dell'incontro con il premier Mario Draghi. Meloni: «In democrazia nessuno è intoccabile» «Il presidente Draghi – ha chiarito la leader di FdI – non ci ha chiesto della sfiducia al ministro Speranza. Penso sappia benissimo come la pensiamo. Noi – ha ...

