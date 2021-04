Pirati dei Caraibi: Johnny Depp spiega perché non sentirà la mancanza di Jack Sparrow (Di lunedì 19 aprile 2021) Johnny Depp ha riflettuto sulla fine della sua partecipazione alla saga di Pirati dei Caraibi e ha affermato che non sentirà la mancanza di Jack Sparrow, ecco perché. Le avventure di Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow nel franchise di Pirati dei Caraibi sono terminate e in una recente intervista l'attore ha spiegato perché non sentirà la mancanza del personaggio interpretato con successo nella saga. In occasione della sua partecipazione al recente Barcelona - Sant Jordi International Film Festival, Johnny Depp ha riflettuto sul ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 aprile 2021)ha riflettuto sulla fine della sua partecipazione alla saga dideie ha affermato che nonladi, ecco. Le avventure dinei panni dinel franchise dideisono terminate e in una recente intervista l'attore hatononladel personaggio interpretato con successo nella saga. In occasione della sua partecipazione al recente Barcelona - Sant Jordi International Film Festival,ha riflettuto sul ...

