Pillon ha preso malissimo la letterina di Luciana Littizzetto sul ddl Zan (Di lunedì 19 aprile 2021) Puntuale come un orologio svizzero, Simone Pillon ha dedicato un post Facebook a Luciana Littizzetto che domenica sera, a Che Tempo che Fa (su Rai3), ha letto una "letterina" rivolta all'ostracismo del senatore della Lega – ma anche al suo partito e a Fratelli d'Italia che si oppongono alla calendarizzazione e all'approvazione al Senato della legge contro l'omotransfobia che ha già passato l'esame della Camera dei deputati -, mettendone in evidenza le narrazioni (ideologiche ed errate) fatte per denigrare il testo del ddl Zan. E, come già accaduto in passato, non l'ha presa benissimo. Pillon risponde, piccato, alla "letterina" di Luciana Littizzetto Già l'incipit fa capire bene quanto Luciana Littizzetto abbia centrato ...

