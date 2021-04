Pillon attacca Luciana Littizzetto | ' Hai letto la legge Zan o solo le veline che ti passa il Pd?'

Advertising

AZambo69 : RT @SecolodItalia1: Omofobia, Pillon attacca la Littizzetto: «Sei il gambino di sedano, parli leggendo le veline del Pd» - DanyEffe83 : RT @SecolodItalia1: Omofobia, Pillon attacca la Littizzetto: «Sei il gambino di sedano, parli leggendo le veline del Pd» - CarloCostelli : RT @gayit: Pillon attacca il DDL Zan con una foto di Enzo Miccio, la replica: 'Non usi il mio nome e la mia immagine' - ilbarone1967 : RT @SecolodItalia1: Omofobia, Pillon attacca la Littizzetto: «Sei il gambino di sedano, parli leggendo le veline del Pd» - ENRICO27218318 : RT @SecolodItalia1: Omofobia, Pillon attacca la Littizzetto: «Sei il gambino di sedano, parli leggendo le veline del Pd» -

Ultime Notizie dalla rete : Pillon attacca

Secolo d'Italia

"Se tu li avessi letti - proseguenella sua risposta su Facebook - avresti scoperto una cosa carina, e cioè che già oggi, con le leggi in vigore, 'se tu insulti o picchi una persona per via ...Nelle scorse settimane il senatoreha osteggiato l'approvazione". 1. E se i Ferragnez ... Legge contro l'omofobia, Fedezla Lega: "È una priorità" - VIDEO ;Il senatore leghista ha replicato alla 'letterina' che l'artista gli ha dedicato ieri a 'Che Tempo Che Fa' parlando del ddl Zan.LITTIZZETTO CONTRO PILLON "Datti un pugno in mezzo alle gambe". La replica: "Mia cara Lucianina, Lucy, gambino di sedano, ti posso fare una domandina?" ...