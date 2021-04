Piano pandemico, Speranza sapeva del dossier ritirato: le prove che inchiodano il ministro (Di lunedì 19 aprile 2021) Si stanno muovendo tutti, nel governo Draghi, per salvare Roberto Speranza, il ministro della Salute sempre più indifendibile, ora dopo ora, eppure deciso a non rassegnare le proprie dimissioni. Un attaccamento alla poltrona feroce, ben superiore all’interesse mostrato per le sorti degli italiani, nel frattempo ancora chiusi in casa in attesa della grazia di qualche riapertura che permetta di provare ad arrivare a fine mese. Nonostante uno scandalo, quello legato al rapporto Oms sul Piano pandemico italiano “contraffatto” per nascondere i ritardi del nostro Paese, che stando alle ultime rivelazioni chiama in causa direttamente Speranza, contro il quale il senatore Gianluigi Paragone, fondatore del partito Italexit, ha presentato una mozione di fiducia che però non sarà appoggiata da nessuna forza ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 19 aprile 2021) Si stanno muovendo tutti, nel governo Draghi, per salvare Roberto, ildella Salute sempre più indifendibile, ora dopo ora, eppure deciso a non rassegnare le proprie dimissioni. Un attaccamento alla poltrona feroce, ben superiore all’interesse mostrato per le sorti degli italiani, nel frattempo ancora chiusi in casa in attesa della grazia di qualche riapertura che permetta di provare ad arrivare a fine mese. Nonostante uno scandalo, quello legato al rapporto Oms sulitaliano “contraffatto” per nascondere i ritardi del nostro Paese, che stando alle ultime rivelazioni chiama in causa direttamente, contro il quale il senatore Gianluigi Paragone, fondatore del partito Italexit, ha presentato una mozione di fiducia che però non sarà appoggiata da nessuna forza ...

