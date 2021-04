Perle e diamanti | i «gioielli bianchi» indossati al funerale di Filippo da Kate e non solo

(Di lunedì 19 aprile 2021) Tra tutte le fotografie scattate al funerale di Filippo, duca di Edimburgo, una è già entrata nella storia recente scalzando forse quella della minuscola regina isolata e china sul suo dolore. Con tutto il rispetto dovuto a Elisabetta, la Kate che guarda all’obiettivo del royal photographer dell’agenzia Getty Chris Jackson (marito oltretutto di Natasha Archer, la stylist della duchessa) è un’immagine del futuro, più che del presente: anche se in un giorno speriamo lontano sul trono salirà Carlo, tutto il Regno Unito sa che un giorno non troppo lontano lo scettro passerà a William e, in un certo senso, anche alla granitica, sicura e fotogenicissima moglie che per la seppur triste occasione si è presentata impeccabile nell’outfit e nei gioielli presi in prestito dalla nonna del marito.

Tempestata di, la spilla della Regina Elisabetta al funerale del principe Filippo porta con sé un duplice significato . Due valori interconnessi tra loro, legati da sacralità e senso ...Al collo infatti Kate Middleton indossava il Four Row Japanese Pearl Chocker , un collier dicon chiusura centrale con. La collana è stata indossata in passato sia dalla regina ...Non solo la collana di perle di Kate Middleton, anche la spilla della regina ha avuto un significato particolare in questa occasione. Nonostante Her Majesty the Queen abbia indossato la spilla in una ...Il look di Kate Middleton al funerale del Principe Filippo rivela il suo accresciuto potere a Corte e la collana di perle dimostra lo stretto legame con la Regina.