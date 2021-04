"Perché tenere chiusa l'Italia è peggio". Bassetti dalla Merlino, la demolizione politica di Speranza | Video (Di lunedì 19 aprile 2021) Le riaperture sono necessarie. Matteo Bassetti, ospite di Myrta Merlino, nella puntata di oggi, lunedì 19 aprile, de L'aria che tira, su La7, ne è convinto: "Le riaperture non vogliono dire liberi tutti, occorre riaprire con ordine proprio Perché ognuno altrimenti fa quello che vuole". E ancora, continua l'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova: "Se non si riapre quei giovani comunque in piazza ci andranno lo stesso, a prescindere che sia aperto il bar o il ristorante". Quindi, dice Bassetti: "Io francamente preferisco avere un bar aperto che segue le misure e se non le segue viene punito, piuttosto che continuare a tenere chiuso con questa ipocrisia italica, dove tutti fanno quello che vogliono senza che nessuno li controlli". Ma il professore non si ferma qui e attacca: ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Le riaperture sono necessarie. Matteo, ospite di Myrta, nella puntata di oggi, lunedì 19 aprile, de L'aria che tira, su La7, ne è convinto: "Le riaperture non vogliono dire liberi tutti, occorre riaprire con ordine proprioognuno altrimenti fa quello che vuole". E ancora, continua l'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova: "Se non si riapre quei giovani comunque in piazza ci andranno lo stesso, a prescindere che sia aperto il bar o il ristorante". Quindi, dice: "Io francamente preferisco avere un bar aperto che segue le misure e se non le segue viene punito, piuttosto che continuare achiuso con questa ipocrisia italica, dove tutti fanno quello che vogliono senza che nessuno li controlli". Ma il professore non si ferma qui e attacca: ...

