Perché le primarie a Napoli le vogliono Italia Viva, Verdi (e De Luca) (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Italia Viva e Verdi tornano alla carica: a Napoli vogliono le primarie per scovare il candidato sindaco del centrosinistra. Renziani e ambientalisti giurano di volerle fino a quando "non sarà ufficializzata una nomination unitaria". Quella dell'ex rettore della Federico II Gaetano Manfredi, per intenderci: nome gradito anche al Governatore Vincenzo de Luca. In una nota che hanno firmato assieme la coordinatrice cittadina di Italia Viva, Graziella Pagano, e la portavoce dei Verdi al tavolo del centrosinistra allargato al Movimento 5 Stelle, Fiorella Zabatta, la mettono così: "Nelle elezioni amministrative delle altre grandi città Italiane, le ...

