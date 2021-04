Perché in Cile il coronavirus imperversa, nonostante un’ottima campagna vaccinale? (Di lunedì 19 aprile 2021) (Foto: Pan American Health Organization/Flickr)Lo strano caso del Cile fa discutere gli esperti. nonostante abbia messo in piedi una delle più rapide ed efficienti campagne di vaccinazione contro Covid-19 al mondo (il 40% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino, meglio hanno fatto solo Israele e Regno Unito), il paese sudamericano sta subendo i colpi di una nuova ondata pandemica, con numeri di contagio mai raggiunti prima (oltre 9mila nuovi casi il 9 aprile e ora si viaggia sui 7mila al giorno). Cosa sta succedendo? HILO Balance Diario #COVID 19 – Domingo 18 de abril El Ministerio de Salud informa los casos totales confirmados de #COVID 19 en nuestro país. Revisa el detalle completo, aquí -> https://t.co/b6NxTzF4tq y en https://t.co/0BhgJcFuRm pic.twitter.com/F7l9D81VM9 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) April 18, 2021 Un ... Leggi su wired (Di lunedì 19 aprile 2021) (Foto: Pan American Health Organization/Flickr)Lo strano caso delfa discutere gli esperti.abbia messo in piedi una delle più rapide ed efficienti campagne di vaccinazione contro Covid-19 al mondo (il 40% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino, meglio hanno fatto solo Israele e Regno Unito), il paese sudamericano sta subendo i colpi di una nuova ondata pandemica, con numeri di contagio mai raggiunti prima (oltre 9mila nuovi casi il 9 aprile e ora si viaggia sui 7mila al giorno). Cosa sta succedendo? HILO Balance Diario #COVID 19 – Domingo 18 de abril El Ministerio de Salud informa los casos totales confirmados de #COVID 19 en nuestro país. Revisa el detalle completo, aquí -> https://t.co/b6NxTzF4tq y en https://t.co/0BhgJcFuRm pic.twitter.com/F7l9D81VM9 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) April 18, 2021 Un ...

Advertising

F0RY0URL0V3 : @Emanuel79482224 Quella a Gennaio è stata proprio esemplare perché viste le DECINE di foto di Harry e Olivia doveva… - FertGiuseppe : In Cile, a una donna di 100 anni è stato negato l'accesso a un supermercato locale perché non aveva un 'passaporto… - dottorinen : @playroma Parla il professionista fuggito in Cile per 3 mesi perché con Ranieri giocava poco. - GiovanniCalcara : In Cile, a una donna di 100 anni è stato negato l'accesso a un supermercato locale perché non aveva un 'passaporto… - Fra__j : RT @enkidC: Ad una donna di 100 anni, in Cile, è stato negato l'accesso ad un supermercato locale perchè priva di 'certificato sanitario'.… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Cile Il mercato dei green bond oltre i mille miliardi ... le principali emissioni certificate nel 2020 includono obbligazioni verdi sovrane emesse da Cile e ... perché il mercato è ancora all'inizio del suo sviluppo e gli investitori devono essere attenti ai ...

Riaperture, Crisanti: 'I numeri non le giustificano, chi governa non ha gli strumenti conoscitivi' Per Crisanti le vaccinazioni devono andare di pari passo con le restrizioni perché da sole, come dimostra il caso Cile, non bastano. Quanto alla prossima estate , l'esperto la vede ' conflittuale tra ...

Un mondo fatto di libri Cooperazione ... le principali emissioni certificate nel 2020 includono obbligazioni verdi sovrane emesse dae ...il mercato è ancora all'inizio del suo sviluppo e gli investitori devono essere attenti ai ...Per Crisanti le vaccinazioni devono andare di pari passo con le restrizionida sole, come dimostra il caso, non bastano. Quanto alla prossima estate , l'esperto la vede ' conflittuale tra ...