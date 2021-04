Perché in Cile il coronavirus imperversa, nonostante un’ottima campagna vaccinale? (Di lunedì 19 aprile 2021) Il 40% della popolazione Cilena ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro Covid-19, ma il contagio è altissimo e gli ospedali arrancano. E forse, in parte, è “colpa” della campagna vaccinale efficiente (Foto: Pan American Health Organization/Flickr)Lo strano caso del Cile fa discutere gli esperti. nonostante abbia messo in piedi una delle più rapide ed efficienti campagne di vaccinazione contro Covid-19 al mondo (il 40% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino, meglio hanno fatto solo Israele e Regno Unito), il paese sudamericano sta subendo i colpi di una nuova ondata pandemica, con numeri di contagio mai raggiunti prima (oltre 9mila nuovi casi il 9 aprile e ora si viaggia sui 7mila al giorno). Cosa sta succedendo? HILO Balance Diario #COVID 19 – Domingo 18 de abril El ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021) Il 40% della popolazionena ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro Covid-19, ma il contagio è altissimo e gli ospedali arrancano. E forse, in parte, è “colpa” dellaefficiente (Foto: Pan American Health Organization/Flickr)Lo strano caso delfa discutere gli esperti.abbia messo in piedi una delle più rapide ed efficienti campagne di vaccinazione contro Covid-19 al mondo (il 40% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino, meglio hanno fatto solo Israele e Regno Unito), il paese sudamericano sta subendo i colpi di una nuova ondata pandemica, con numeri di contagio mai raggiunti prima (oltre 9mila nuovi casi il 9 aprile e ora si viaggia sui 7mila al giorno). Cosa sta succedendo? HILO Balance Diario #COVID 19 – Domingo 18 de abril El ...

Variante brasiliana: anziani asintomatici infettano figli e nipoti Situazione allarmante sulle varianti anche in Cile. "Qui il 70% della popolazione è stata vaccinata ... "Sono d'accordo - risponde in conclusione Crisanti - perché questi vaccini, oltre ad avere un'...

