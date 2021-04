Perché domani è un giorno cruciale per Forza Italia, Catello Maresca il centrodestra (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNAPOLI – Appuntamento domani a Roma. Antonio Tajani aprirà il capitolo Napoli assieme a Mimmo De Siano con una missione ben precisa: voltare pagina. Il tempo delle guerre intestine in Forza Italia è durato fin troppo per i vertici romani. Meglio chiudere questo (lungo) capitolo che ha dilaniato il partito. E guardare avanti. Guardare avanti significa designare i nuovi coordinamenti, cittadino e regionale. E, soprattutto, cominciare a concentrarsi sulle prossime elezioni comunali. Per questo, dopo l’addio di Stani Lanzotti, a Napoli, prenderà la guida del partito colui il quale si assumerà la responsabilità di comporre la lista e, nello stesso momento, di collocarla politicamente. In pole per questo ruolo c’è l’eurodeputato Fulvio Martusciello. Il quale potrebbe indicare anche uno dei suoi fedelissimi: Franco ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNAPOLI – Appuntamentoa Roma. Antonio Tajani aprirà il capitolo Napoli assieme a Mimmo De Siano con una missione ben precisa: voltare pagina. Il tempo delle guerre intestine inè durato fin troppo per i vertici romani. Meglio chiudere questo (lungo) capitolo che ha dilaniato il partito. E guardare avanti. Guardare avanti significa designare i nuovi coordinamenti, cittadino e regionale. E, soprattutto, cominciare a concentrarsi sulle prossime elezioni comunali. Per questo, dopo l’addio di Stani Lanzotti, a Napoli, prenderà la guida del partito colui il quale si assumerà la responsabilità di comporre la lista e, nello stesso momento, di collocarla politicamente. In pole per questo ruolo c’è l’eurodeputato Fulvio Martusciello. Il quale potrebbe indicare anche uno dei suoi fedelissimi: Franco ...

