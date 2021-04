Perché Amadeus è favorevole alla Superlega: le sue dichiarazioni (Di lunedì 19 aprile 2021) Il conduttore Rai ha commentato l'idea di una Superlega Europea di calcio riservata ai club più famosi e titolati, tra i quali, per l'Italia, Juventus, Inter e Milan L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 19 aprile 2021) Il conduttore Rai ha commentato l'idea di unaEuropea di calcio riservata ai club più famosi e titolati, tra i quali, per l'Italia, Juventus, Inter e Milan L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Maria33759436 : Amadeus, sì sulla Superlega: «Se aumentano incassi e spettatori, perché no?» - leggoit : #Amadeus, sì sulla #Superlega: «Se aumentano incassi e spettatori, perché no?» - vale_lapinella : Se @DrusianJalisse Nonostante non avesse né timbrica né graffio ma solo estensione vocale alta. È voce troppa incis… - Waitouis : chi è colei che è andata a controllare il profilo di Giordana a mezzanotte e perché proprio io come direbbe Amadeus: è lei il clown? - fvllingaway : ieri i colartino oggi malgioglio amadeus io meglio che taccio perché non voglio infierire -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Amadeus Amadeus, sì sulla Superlega: 'Se aumentano incassi e spettatori, perché no?' Rummenigge, inoltre, accoglie con favore la riforma della Champions League, 'perché riteniamo che sia il passaggio giusto per lo sviluppo del calcio europeo. I round preliminari modificati - dice l'...

Perché Amadeus è favorevole alla Superlega: le sue dichiarazioni Il conduttore Rai ha commentato l'idea di una Superlega Europea di calcio riservata ai club più famosi e titolati, tra i quali, per l'Italia, Juventus, Inter e ...

Perché Amadeus è favorevole alla Superlega: le sue dichiarazioni Gossip e TV Rummenigge, inoltre, accoglie con favore la riforma della Champions League, 'riteniamo che sia il passaggio giusto per lo sviluppo del calcio europeo. I round preliminari modificati - dice l'...Il conduttore Rai ha commentato l'idea di una Superlega Europea di calcio riservata ai club più famosi e titolati, tra i quali, per l'Italia, Juventus, Inter e ...