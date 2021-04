Per la Lombardia sarà l'ultima settimana in zona arancione? (Di lunedì 19 aprile 2021) Per la Lombardia è appena cominciata quella che potrebbe essere l'ultima settimana in zona arancione. Dal 19 al 26 aprile la regione governata da Attilio Fontana avrà le regole della zona di rischio ... Leggi su milanotoday (Di lunedì 19 aprile 2021) Per laè appena cominciata quella che potrebbe essere l'in. Dal 19 al 26 aprile la regione governata da Attilio Fontana avrà le regole delladi rischio ...

Advertising

pfmajorino : Ogni giorno un esponente della destra in #Lombardia attacca la disastrosa scelta della Regione di usare 'Aria' per… - borghi_claudio : Fosse stata la Lombardia avrebbero stampato i giornali sulle lenzuola a due piazze per poter fare i titoli abbastanza grandi... - reportrai3 : Il 9 aprile in Lombardia sono aperte le prenotazioni delle vaccinazioni per i cittadini con grave disabilità, non i… - PaoloFM : Ti spiego a cosa serve la solidarietà di tutti alla leader di Fdl, MattareIIa compreso: 'Meloni grande donna, per… - ANNAMAMARIABIA1 : RT @AlekosPrete: Il 35% delle famiglie italiane non possiede né un pc né un tablet così 4 studenti 18enni hanno recuperato 500 computer li… -