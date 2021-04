Per il 76% delle micro imprese la tagliola del calo di fatturato. La Cna: 'La crisi accentua il divario tra aziende' (Di lunedì 19 aprile 2021) ANCONA - Riescono a sopravvivere, ma senza evitare la tagliola dei fatturati in caduta libera. La trama sfilacciata dell'emergenza sanitaria non risparmia le micro e piccole imprese doriche. Un ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 19 aprile 2021) ANCONA - Riescono a sopravvivere, ma senza evitare ladei fatturati in caduta libera. La trama sfilacciata dell'emergenza sanitaria non risparmia lee piccoledoriche. Un ...

Advertising

FBiasin : La lista dei 20 club col valore maggiore per Forbes (@CalcioFinanza) 1 Barça 4,76 mld dollari 2 Real 4,75 3 Bayer… - elonmaschera : RT @GAngrilli: 2.MORTI COVID Italia: 116.000 (1.900 per milione) Giappone: 9.500 (76 per milione) Corea del Sud: 1.700 (35 per milione) Ta… - ElizabethRavag1 : RT @GAngrilli: 2.MORTI COVID Italia: 116.000 (1.900 per milione) Giappone: 9.500 (76 per milione) Corea del Sud: 1.700 (35 per milione) Ta… - IgorV01519720 : RT @GAngrilli: 2.MORTI COVID Italia: 116.000 (1.900 per milione) Giappone: 9.500 (76 per milione) Corea del Sud: 1.700 (35 per milione) Ta… - lorenzlu : RT @GAngrilli: 2.MORTI COVID Italia: 116.000 (1.900 per milione) Giappone: 9.500 (76 per milione) Corea del Sud: 1.700 (35 per milione) Ta… -