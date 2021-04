Pensioni maggio 2021: calendario pagamenti, modalità di accredito e pensioni coinvolte (Di lunedì 19 aprile 2021) Con l’avvicinarsi della fine di aprile, molti pensionati si stanno chiedendo se anche per le pensioni di maggio 2021 sarà possibile la riscossione in via anticipata, così come accaduto nei mesi scorsi. Dal mese di aprile 2020, infatti, a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, l’INPS ha agevolato i pensionati anticipando loro la pensione di qualche giorno. La novità, si ricorda, ha riguardato unicamente i pensionati che hanno riscosso il trattamento previdenziale negli uffici postali. Non sono stati invece interessati tutti quei pensionati che fanno riferimento al sistema bancario. Per questi ultimi, quindi, l’accredito sul proprio conto corrente è avvenuto sempre al primo giorno bancabile del mese. Quindi la domanda è: la pensione di maggio sarà anticipata a causa del ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 19 aprile 2021) Con l’avvicinarsi della fine di aprile, molti pensionati si stanno chiedendo se anche per ledisarà possibile la riscossione in via anticipata, così come accaduto nei mesi scorsi. Dal mese di aprile 2020, infatti, a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, l’INPS ha agevolato i pensionati anticipando loro la pensione di qualche giorno. La novità, si ricorda, ha riguardato unicamente i pensionati che hanno riscosso il trattamento previdenziale negli uffici postali. Non sono stati invece interessati tutti quei pensionati che fanno riferimento al sistema bancario. Per questi ultimi, quindi, l’sul proprio conto corrente è avvenuto sempre al primo giorno bancabile del mese. Quindi la domanda è: la pensione disarà anticipata a causa del ...

