Pedofilo latitante italiano arrestato da Europol a Santo Domingo

(Di lunedì 19 aprile 2021) In queste immagini i momenti concitati dell'arresto adi Luciano Scibilia, 74 anni, condannato a 5 anni e due mesi per violenza sessuale su minori,, inserito nella lista ...

Ilsi trovava a Samanà, località a 200 km a nord dalla capitale. Nonostante fosse ricercato, riceveva ancora la pensione, a Roma una persona effettuava prelievi e bonifici utilizzando conti ...Il responsabile Interpol si è subito qualificato e ha rivelato la motivazione dell'arresto, calmando così gli animi e permettendo il fermo in sicurezza delche in quel momento stava ...Luciano Scibilia, di 74 anni, tra i pedofili ricercati più pericolosi del mondo, è stato arrestato a Santo Domingo.Sta rientrando stamattina in Italia da Santo Domingo e verrà immediatamente arrestato Luciano Scibilia di 74 anni, inserito nella lista Europol dei 19 più pericolosi sex ...