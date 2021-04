**Pd: Letta vede Tabacci, confronto su modello Ciampi e centrosinistra** (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha incontrato il presidente di Centro Democratico, Bruno Tabacci. Un colloquio in cui si è parlato della costruzione della coalizione di centrosinistra ma anche dell’appoggio al governo e in particolare della prospettiva di rafforzare l’azione dell’esecutivo con un patto sul modello di quello di Carlo Azeglio Ciampi nel 1993 e di cui Letta ha parlato nell’assemblea nazionale dem di sabato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – Il segretario del Pd, Enrico, ha incontrato il presidente di Centro Democratico, Bruno. Un colloquio in cui si è parlato della costruzione della coalizione di centrosinistra ma anche dell’appoggio al governo e in particolare della prospettiva di rafforzare l’azione dell’esecutivo con un patto suldi quello di Carlo Azeglionel 1993 e di cuiha parlato nell’assemblea nazionale dem di sabato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

