Passo storico nello Spazio col primo volo su Marte | il drone Ingenuity sorvola il Pianeta Rosso

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 19 aprile 2021) Successo – e grande entusiasmo alla Nasa – per ilsu. Lo ha compiuto il-elicottero: è la prima dimostrazione della possibilità delcontrollato su undiverso dalla Terra. Un fattoper quanto riguarda l’esplorazione dello. Qualcosa che apre nuovi scenari per il futuro dell’indagine umana sul. Nella notte fra ieri e oggi 19 aprile gli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa avevano inviato i comandi per ilal-elicottero. L’ora fissata? Le 9,31 italiane. Oltre tre ore più tardi i dati sono arrivati a Terra. La prima immagine in bianco e nero Il centro di controllo ha ...