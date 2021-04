Palou vince la prima gara in Alabama, decimo Grosjean (Di lunedì 19 aprile 2021) La Indycar 2021 si è aperta domenica notte in Alabama (Barber Motorsports Park a Birmingham, Usa) e c'è subito una sorpresa: perché a vincere è stato Alex Palou, che ha festeggiato il passaggio alla ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 19 aprile 2021) La Indycar 2021 si è aperta domenica notte in(Barber Motorsports Park a Birmingham, Usa) e c'è subito una sorpresa: perché are è stato Alex, che ha festeggiato il passaggio alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Palou vince Palou vince la prima gara in Alabama, decimo Grosjean 'Sapevo che avrei vinto - ha sottolineato Palou - perché semplicemente siamo il team migliore con le macchine migliori (telai Dallara, ndr)'.

