Palinsesti Canale 5: Turchia e Spagna 'in the air'. Le nuove serie di prima serata e daytime (Di lunedì 19 aprile 2021) Mr Wrong nuove serie in arrivo dalla Turchia e dalla Spagna su Canale 5. Nei prossimi mesi, la rete ammiraglia Mediaset presenterà infatti ai suoi telespettatori diverse produzioni, che verranno trasmesse sia in daytime, sia in prime time. Tra i volti di punta di queste produzioni anche Can Yaman, attualmente in onda con gli episodi finali di Daydreamer – Le Ali del Sogno. La prima produzione, destinata al daytime ma anche alla prima serata, è Mr. Wrong (titolo originale Bay Yanlis), nata in Turchia e già nota in Italia perché vede nel cast, come interpreti principali, Can Yaman e Ozge Gurel, protagonisti di Bitter Sweet – Ingredienti d'Amore. Al centro della storia, suddivisa in 14 puntate della ...

