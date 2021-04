Palermo | Orlando | ‘dimissioni assessori Italia viva? Farò due nuove nomine’**

(Di lunedì 19 aprile 2021) Palermo, 19 apr. (Adnkronos) – “A seguito del comportamento, delle dichiarazioni e delle proposte formulate dal gruppo consiliare, ho preso atto del documento di novein piena condivisione sulle mie stesse posizioni. Ho chiesto di conoscere le determinazioni degli altri due. Toni Costumati mi ha presentato una motivata lettera di dimissioni nella quale manifesta le ragioni di disappunto per quanto si è creato anche in riferimento alla sua esperienza culturale e politica. Dimissioni che accetto procedendo alla nomina di un nuovo assessore”. Lo ha detto Il sindaco Leoluca. Leopoldo Piampiano mi ha confermato, senza alcuna ulteriore considerazione, di riconoscersi pienamente nella posizione di IV. Procederò pertanto alla nomina di un nuovo assessore”, ha ...

Per il coordinamento provinciale di +Europa "una coalizione "Draghi" anche per il Comune di Palermo, con questi presupposti, diventa alquanto complicata da pensare, tanto più che non esiste un Draghi ...Palermo, 19 apr. (Adnkronos) – E' caos nella Giunta comunale di Palermo. Dopo le polemiche dei giorni scorsi tra Italia Viva e il sindaco Leoluca Orlando, oggi pomeriggio, come ...