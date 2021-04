Palazzo Reale, tornano visitabili i cortili e il Giardino romantico. Accesso da piazza del Plebiscito, ultimo ingresso ore 18.30 (Di lunedì 19 aprile 2021) Con il passaggio della Campania alla zona arancione, tornano ad essere visitabili il Giardino e i cortili del Palazzo Reale di Napoli e l’installazione della casa di Rosa Parks “Almost Home”. I cortili e il Giardino romantico sono aperti tutti i giorni dalle 9 alle 19, con Accesso da piazza del Plebiscito e con ultimo ingresso consentito alle ore 18.30. In caso di condizioni meteorologiche avverse e conseguente rischio per le persone, potrà essere disposta la chiusura al pubblico dei cortili e del Giardino. La Direzione del Palazzo Reale di Napoli fa sapere che “il museo ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) Con il passaggio della Campania alla zona arancione,ad essereile ideldi Napoli e l’installazione della casa di Rosa Parks “Almost Home”. Ie ilsono aperti tutti i giorni dalle 9 alle 19, condadele conconsentito alle ore 18.30. In caso di condizioni meteorologiche avverse e conseguente rischio per le persone, potrà essere disposta la chiusura al pubblico deie del. La Direzione deldi Napoli fa sapere che “il museo ...

