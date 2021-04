Pakistan, scontri e proteste contro la Francia. Ecco cosa sta succedendo (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr – Da qualche mese, e in particolare negli ultimi giorni, il Pakistan è tornato a scaldarsi, con i militanti del partito di ispirazione islamista radicale Tehreek-i-Labbaik Pakistan che stanno causando disordini. Città che contano anche più di dieci milioni di abitanti – come Lahore o Karachi – sono parzialmente paralizzate e la tensione ha già causato scontri e morti. Diversi poliziotti sono pure stati presi in ostaggio – sebbene ora siano stati rilasciati. Le proteste sono iniziate nell’ottobre del 2020 contro il presidente francese Emmanuel Macron. Per i manifestanti, le sue posizioni sul quotidiano satirico Charlie Hebdo e sulle sue vignette definite islamofobiche sono un problema. Il primo cittadino francese aveva infatti difeso il suo operato in nome della libertà di parola. Fatto che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr – Da qualche mese, e in particolare negli ultimi giorni, ilè tornato a scaldarsi, con i militanti del partito di ispirazione islamista radicale Tehreek-i-Labbaikche stanno causando disordini. Città che contano anche più di dieci milioni di abitanti – come Lahore o Karachi – sono parzialmente paralizzate e la tensione ha già causatoe morti. Diversi poliziotti sono pure stati presi in ostaggio – sebbene ora siano stati rilasciati. Lesono iniziate nell’ottobre del 2020il presidente francese Emmanuel Macron. Per i manifestanti, le sue posizioni sul quotidiano satirico Charlie Hebdo e sulle sue vignette definite islamofobiche sono un problema. Il primo cittadino francese aveva infatti difeso il suo operato in nome della libertà di parola. Fatto che ...

Advertising

CpiMaci : RT @IlPrimatoN: Perché in Pakistan gli islamisti si stanno scagliando contro la Francia - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Perché in Pakistan gli islamisti si stanno scagliando contro la Francia - IlPrimatoN : Perché in Pakistan gli islamisti si stanno scagliando contro la Francia - transnazionale : Pakistan, ancora scontri tra fondamentalisti e polizia #spaziotransnazionale informa - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Pakistan, ancora scontri tra fondamentalisti e polizia Morti e feriti negli… -

Ultime Notizie dalla rete : Pakistan scontri Pakistan, ancora scontri tra fondamentalisti e polizia Morti e feriti negli incindenti scatenati dalle proteste ...

Pakistan: attivisti islamisti prendono in ostaggio sei agenti di polizia a Lahore Islamabad, 18 apr 15:52 - Membri del gruppo islamista pakistano Tehrik - i - Labaik Pakistan hanno preso in ostaggio sei membri del personale di sicurezza della polizia di Lahore, ...negli scontri ...

Pakistan, ancora scontri tra fondamentalisti e polizia Euronews Italiano Pakistan, ancora scontri tra fondamentalisti e polizia Non si placano gli scontri in Pakistan tra i sostenitori di un partito fondamentalista e la polizia; scontri che nelle ultime ore hanno causato almeno tre morti e 20 feriti. La tensione è esplosa la s ...

La polizia pakistana e i Rangers prendono ostaggi durante le proteste contro la Francia Proteste anti-Francia: le proteste hanno paralizzato le città e hanno provocato la morte di sei poliziotti. (AFP)Funzionari pakistani hanno detto che otto ...

Morti e feriti negli incindenti scatenati dalle proteste ...Islamabad, 18 apr 15:52 - Membri del gruppo islamista pakistano Tehrik - i - Labaikhanno preso in ostaggio sei membri del personale di sicurezza della polizia di Lahore, ...negli...Non si placano gli scontri in Pakistan tra i sostenitori di un partito fondamentalista e la polizia; scontri che nelle ultime ore hanno causato almeno tre morti e 20 feriti. La tensione è esplosa la s ...Proteste anti-Francia: le proteste hanno paralizzato le città e hanno provocato la morte di sei poliziotti. (AFP)Funzionari pakistani hanno detto che otto ...