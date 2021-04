Pagamento cartelle entro il 30 aprile | come rateizzare i versamenti

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il Decreto “Sostegni” (D.L. 41/2021) ha prorogato fino al 30la sospensione deldelleall’Agente della Riscossione, previsto dal decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020). In automatico vi è il prolungamento del blocco delle azioni esecutive, incluso ad esempio il pignoramento degli stipendi. Tutti icon scadenza tra l’8 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto “Cura Italia”) e il 302021 sono sospesi. I relativi importi dovranno essere versatila fine di maggio, non necessariamente in un’unica soluzione, in quanto può essere richiesta una rateizzazione, e al fine di evitare eventuali procedure di recupero da parte del fisco, è opportuno presentare la domandail 31 maggio 2021. Le rate con scadenza successiva ...