Pa:Deloitte, in Italia efficienza inferiore a media Paesi Ue (Di lunedì 19 aprile 2021) In Italia si riscontrano livelli di efficienza della Pubblica Amministrazione inferiori al livello medio dei Paesi dell'Unione Europea, con criticità molto accentuate al Sud. E' quanto emerge da una ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021) Insi riscontrano livelli didella Pubblica Amministrazione inferiori al livello medio deidell'Unione Europea, con criticità molto accentuate al Sud. E' quanto emerge da una ...

Advertising

AnsaVeneto : Pa:Deloitte, in Italia efficienza inferiore a media Paesi Ue. Analisi su rapporto con imprese, criticità accentuate… - fisco24_info : Pa:Deloitte, in Italia efficienza inferiore a media Paesi Ue: Analisi su rapporto con imprese, criticità accentuate… - CittadinidiTwtt : RT @CCIAARIVLIG: Le aziende puntano sul 4.0 ! @DeloitteItalia ha pubblicato un’analisi 'L’importanza di un approccio ecosistemico alle ini… - CCIAARIVLIG : Le aziende puntano sul 4.0 ! @DeloitteItalia ha pubblicato un’analisi 'L’importanza di un approccio ecosistemico a… - retewebitalia : Al via Smart International Tour, Intesa Sanpaolo e Monitor Deloitte portano all’estero le PMI - #retewebitalia… -