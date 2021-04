Oxford ricontagia chi ha già avuto il Covid per studiare la risposta immunitaria al virus

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Oxford ricontagia

Globalist.it

Pronto un nuovo esperimento in Inghilterra: l'università diproverà a ri - contagiare un gruppo giovani che hanno già avuto il Covid - 19. I giovani verranno esposti al virus per la seconda volta per cercare di capire come reagisce il sistema ...Pronto un nuovo esperimento in Inghilterra: l'università diproverà a ri - contagiare un gruppo giovani che hanno già avuto il Covid - 19. I giovani verranno esposti al virus per la seconda volta per cercare di capire come reagisce il sistema ...I volontari reclutati, tutti tra i 13 e i 18 anni, saranno assistiti dai ricercatori e pagati circa 50mila sterline ...