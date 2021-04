Ospedali virtuali e servizi telemedicina | al via nuovo modello assistenza

(Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Superamento della parcellizzazione deidiper una maggiore omogeneità territoriale con l’introduzione di undidomiciliare digitale post COVID-19, incentrato sui territori e sulle reti disocio-sanitaria di prossimità. Questo l’obiettivo del Progetto Pilota ideato e coordinato da UPMC – gruppo sanitario accademico no-profit, affiliato alla University of Pittsburgh – nell’ambito di BI-REX for Life Science, l’hub policentrico con sede a Bologna nato su impulso della filiera Biomedicale promossa da UPMC in qualità di socio fondatore del Consorzio BIREX, e che mira a connettere i fabbisogni del mondo sanitario ai risultati della ricerca scientifica e ai progressi dell’industria biomedicale e del tech aggregando ...

Ultime Notizie dalla rete : Ospedali virtuali

Il medico visita dietro lo schermo del pc, oppure controlla le condizioni di salute del paziente grazie a una app . In altre parole, usa la telemedicina. Neglilombardi i primi esperimenti risalgono a parecchi anni fa, ma con la pandemia di Covid - 19 e le limitazioni anti - contagio il processo ha subito un'accelerata. Tant'è che la Regione ha ...... dal 19 al 25 aprile porte aperte neglicon i Bollini Rosa La ASL Bari partecipa con i presidi di Altamura e San Paolo Bari: visite ed esami gratuiti, consulenze e incontrie in ...Parte del ricavato, per decisione degli organizzatori, sarà devoluto alla Fondazione Solidal e all’Ospedale di Alessandria impegnati in un progetto nell’ambito della Ricerca Infermieristica.Abbracci e carezze attraverso gli schermi di tablet e smartphone. Un aiuto importante per pazienti e familiari per comunicare e combattere la solitudine.