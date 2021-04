Orsi liberi in Trentino, la proposta degli animalisti: "Sì allo spray per la convivenza con l'uomo" (Di lunedì 19 aprile 2021) Gli esperti dei parchi di Canada e Usa: "Con le bombolette gli incontri tra animale e uomo non sono sfociati in tragedie". La Lega antivivisezione: "Prima controllare le fonti di cibo". L'Ispra: "Bear spray solo per personale addestrato". Voci a confronto in un convegno della Lav Leggi su repubblica (Di lunedì 19 aprile 2021) Gli esperti dei parchi di Canada e Usa: "Con le bombolette gli incontri tra animale enon sono sfociati in tragedie". La Lega antivivisezione: "Prima controllare le fonti di cibo". L'Ispra: "Bearsolo per personale addestrato". Voci a confronto in un convegno della Lav

Advertising

Lilly61016772 : RT @ApeMilano: Orsi liberi - Max_Mainardi : RT @ApeMilano: Orsi liberi - ApeMilano : Orsi liberi - Antonia87129533 : RT @repubblica: Orsi liberi in Trentino, la proposta degli animalisti: 'Sì con lo spray per difendere l'uomo' - angela_giuri : RT @LAVonlus: Orsi liberi e in sicurezza è possibile: esperienze internazionali a confronto e comportamenti da evitare, per una nuova convi… -