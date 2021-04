Oroscopo Bilancia, domani 20 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di lunedì 19 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 20 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia. La giornata non sembra essere delle migliori per voi, amici della Bilancia. I rapporti e le interazioni sociali potrebbero causarvi un paio di disturbi o grattacapi, ma cercate di non rimuginarci troppo su. Il rischio è che vi chiudiate a riccio, sfuggendo da questa o da quell’altra situazione per cercare un po’ di pace con voi stessi. Non ci sono problemi a passare del tempo in solitudine, ma ricordate di avvertire e parlarne con chi vi sta a cuore, potrebbero preoccuparsi per voi causandovi ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 20? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della. La giornata non sembra essere delle migliori per voi, amici della. I rapporti e le interazioni sociali potrebbero causarvi un paio di disturbi o grattacapi, ma cercate di non rimuginarci troppo su. Il rischio è che vi chiudiate a riccio, sfuggendo da questa o da quell’altra situazione per cercare un po’ di pace con voi stessi. Non ci sono problemi a passare del tempo in solitudine, ma ricordate di avvertire e parlarne con chi vi sta a cuore, potrebbero preoccuparsi per voi causandovi ...

Advertising

Bilancia_astro : 19/apr/2021: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - Bilancia_astro : 19/apr/2021: Lavoro e Carriera => Per saperne di più: - infoitcultura : Oroscopo per la Bilancia e per tutti i segni di oggi 17 e domani 18 aprile - zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci Lunedì 19 aprile 2021 -… - GDS_it : L'#oroscopo di domani, 20 aprile 2021: sorridono Ariete e Gemelli, brilla la Bilancia -