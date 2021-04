Open Arms | Rita Dalla Chiesa | ' sentenza politica vergognosa | giustizia è altra cosa' **

(Di lunedì 19 aprile 2021) Palermo, 19 apr. (Adnkronos) - Il rinvio a giudizio di Matteo Salvini, per sequestro di persona e rifiuto di atti di uffici è "una". A dirlo èche commenta così un post del leader della Lega Matteo Salvini in cui parla della decisione del gup di Palermo Lorenzo Jannelli. "Laè un'", dice. Una frase che è stata applaudita da tanti ma anche criticata. Qualcuno ha anche citato il padre, il generale Carlo Alberto, ucciso danostra nel 1982. Che lei minaccia di denunciare. In un altro post...

Advertising

matteosalvinimi : Da ieri Open Arms è sotto sequestro nel porto di Pozzallo a causa di numerose irregolarità scoperte dalla Guardia C… - LegaSalvini : OPEN ARMS, GIULIA #BONGIORNO: “LA DECISIONE FU DETTATA DA CONTE. CITERÒ IN AULA L’EX PREMIER” - matteosalvinimi : Il disegno Palamara (“Salvini è innocente ma va fermato”) sta prendendo forma. Contrastare gli scafisti, difendere… - Majden3 : RT @nelloscavo: Qui alcuni passaggi dalla memoria difensiva firmata da #Salvini Non rivendica affatto “la difesa dei confini” ma anzi escl… - TytoAlb82433730 : RT @LaVeritaWeb: Il procuratore di Palermo Francesco Lo Voi sul caso Open arms: «È stato il Senato con il suo voto a dichiarare che Matteo… -

Ultime Notizie dalla rete : **Open Arms

... ha detto nelle scorse ore da Palermo, dove è stato rinviato a giudizio per il processo. Tag: Mario Draghi... la procura di Catania ha chiesto l'archiviazione dall'accusa di sequestro di persona per il caso Gregoretti al leader della Lega, mentre per un'altra nave salva - migranti - la ong- la ...Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...