**Open Arms: Rita Dalla Chiesa, 'sentenza politica vergognosa, giustizia è altra cosa'** (Di lunedì 19 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 19 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

matteosalvinimi : Da ieri Open Arms è sotto sequestro nel porto di Pozzallo a causa di numerose irregolarità scoperte dalla Guardia C… - LegaSalvini : OPEN ARMS, GIULIA #BONGIORNO: “LA DECISIONE FU DETTATA DA CONTE. CITERÒ IN AULA L’EX PREMIER” - matteosalvinimi : Il disegno Palamara (“Salvini è innocente ma va fermato”) sta prendendo forma. Contrastare gli scafisti, difendere… - Giornaleditalia : Open Arms, il processo a Salvini è 'necessario': lo ha detto il giudice di Palermo - lorenzocasalin4 : RT @LegaSalvini: #SALVINI A PROCESSO? OPEN ARMS: 'SIAMO FELICI PER TUTTE LE PERSONE SALVATE IN MARE' -