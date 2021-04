**Open Arms: Rita Dalla Chiesa, ‘sentenza politica vergognosa, giustizia è altra cosa’** (Di lunedì 19 aprile 2021) Palermo, 19 apr. (Adnkronos) – Il rinvio a giudizio di Matteo Salvini, per sequestro di persona e rifiuto di atti di uffici è “una sentenza politica, vergognosa”. A dirlo è Rita Dalla Chiesa che commenta così un post del leader della Lega Matteo Salvini in cui parla della decisione del gup di Palermo Lorenzo Jannelli. “La giustizia è un’altra cosa”, dice Rita Dalla Chiesa. Una frase che è stata applaudita da tanti ma anche criticata. Qualcuno ha anche citato il padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso da Cosa nostra nel 1982. Che lei minaccia di denunciare. In un altro post Rita Dalla Chiesa scrive, sempre a difesa di ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 aprile 2021) Palermo, 19 apr. (Adnkronos) – Il rinvio a giudizio di Matteo Salvini, per sequestro di persona e rifiuto di atti di uffici è “una sentenza”. A dirlo èche commenta così un post del leader della Lega Matteo Salvini in cui parla della decisione del gup di Palermo Lorenzo Jannelli. “Laè un’cosa”, dice. Una frase che è stata applaudita da tanti ma anche criticata. Qualcuno ha anche citato il padre, il generale Carlo Alberto, ucciso da Cosa nostra nel 1982. Che lei minaccia di denunciare. In un altro postscrive, sempre a difesa di ...

Advertising

matteosalvinimi : Da ieri Open Arms è sotto sequestro nel porto di Pozzallo a causa di numerose irregolarità scoperte dalla Guardia C… - LegaSalvini : OPEN ARMS, GIULIA #BONGIORNO: “LA DECISIONE FU DETTATA DA CONTE. CITERÒ IN AULA L’EX PREMIER” - matteosalvinimi : Il disegno Palamara (“Salvini è innocente ma va fermato”) sta prendendo forma. Contrastare gli scafisti, difendere… - cdaria1 : RT @tempoweb: Irregolarità a bordo, scatta il fermo della #OpenArms. Ma per la #Ong è una 'vendetta' per #Salvini... #18aprile #lega #pozza… - danielabacchel1 : RT @borghi_claudio: Intanto in aula a Palermo Giulia Buongiorno sta distruggendo tutta la ricostruzione fatta dai PM sulla vicenda Open Arm… -