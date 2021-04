(Di lunedì 19 aprile 2021) Matteoandrà alla sbarra per sequestro di persona con questa accusa: avere impedito la libertà di movimento a 163 migranti trattenuti in parte fino a 19 giorni – man mano la metà è sbarcata- a bordo della nave della ong. Ebbene, se impedire la libertà di movimento configura il reato di sequestro di persona, vail ministro dell’Interno. Fecedi. Francosul Tempo non fa sconti e il suo sillogismo è chiaro, lineare.: “sequestrò i migranti per più di tre mesi” Così ricostruisce la vicenda: “Dovremmo immaginare che dal 21 agosto in poi quei 163 migranti, una volta sbarcati ...

matteosalvinimi : Da ieri Open Arms è sotto sequestro nel porto di Pozzallo a causa di numerose irregolarità scoperte dalla Guardia C… - LegaSalvini : OPEN ARMS, GIULIA #BONGIORNO: “LA DECISIONE FU DETTATA DA CONTE. CITERÒ IN AULA L’EX PREMIER” - matteosalvinimi : Il disegno Palamara (“Salvini è innocente ma va fermato”) sta prendendo forma. Contrastare gli scafisti, difendere… - AnnaMariaCastel : RT @patrikscaria62: @AnnaMariaCastel PROVO UNA REPULSIONE INDICIBILE CONTRO QUESTI BASTARDI / E Lamorgese: 'Fu lei a sequestrare i migranti… - SecolodItalia1 : Open Arms: “Anche la Lamorgese va processata, ha fatto peggio di Salvini”. Bechis al vetriolo… -

Il leader della Lega è stato rinviato a processo per aver tenuto 19 giorni in mare i 163 migranti della. 19 giorni, appunto, 'e non più di tre mesi come la Lamorgese'. È l'appunto che fa il ...Salvini rinviato a giudizio per il caso/ "Vado a processo a testa alta"