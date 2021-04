Omofobia | Giammanco Forza Italia | “A favore del ddl Zan | mi amareggia che sia divisivo Inutile fare melina al Senato | la si calendarizzi”

(Di lunedì 19 aprile 2021) “Quando si parla di diritti, bisogna lasciar da parte le ideologie. I diritti non sono né di destra, né di sinistra. Sinceramente il fatto che il ddl Zan siaè qualcosa che mie che non comprendo. Pur essendo appartenente a una coalizione di centrodestra, io personalmente sono adel ddl Zan e ritengo che sia un provvedimento valido, che avrà sicuramente delle ripercussioni positive sulla società e sulla cultura. Dobbiamo combattere le discriminazioni e tutelare la libertà, il diritto all’uguaglianza, il diritto di amare indipendentemente dal sesso“. Così, ai microfoni di Radio Radicale, la vicepresidente dial, Gabriella, esprime il suo sostegno alla legge Zan contro l’omotransfobia. E spiega: “È sicuramente un ...

