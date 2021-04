Omceo Roma | servono controlli serrati | azzardato riaprire senza vaccini

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 aprile 2021)– “Le riaperture,fare i, sono un azzardo a livello sanitario. Ma mi rendo conto che a livello economico ci sono dei problemi”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di, Antonio Magi, interpellato dall’agenzia Dire in merito alle riaperture di alcune attivita’ in Italia a partire da lunedi’ prossimo. “Se riuscissimo a coprire la popolazione con isarebbe molto piu’ semplice- ha proseguito Magi- in Inghilterra e in Israele lo hanno fatto perche’ hanno vaccinato la popolazione, ci sono poi altri Paesi europei che non hanno chiuso completamente ma hanno meno morti dei nostri, bisogna allora ancora capire bene questo fenomeno.” “Certamente a livello economico l’Italia non puo’ continuare a bloccare le attivita’ produttive, si possono provare a ...