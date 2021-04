Olimpiadi | Essayah Cio | ' progressi anche dietro le quinte | saranno Giochi eccellenti'

Advertising

"Dal nostro ultimo incontro di settembre 2020 - ha detto la presidente della commissione Sarial termine della riunione - il comitato organizzatore di Milano Cortina 2026 ha fatto grandi ..." Influenzato dai temi dello sport, della solidarietà e della sostenibilità ", ha dichiarato Sari, presidente della commissione di coordinamento del Comitato Olimpico Internazionale per i ..."Questo duro lavoro -ha aggiunto- sta consentendo agli organizzatori di Milano Cortina di prepararsi per offrire eccellenti Giochi Olimpici e Paralimpici invernali nel 2026. Mi congratulo con l'intera ...Milano, 19 apr.(Adnkronos) - "Sono molto contento che la commissione di coordinamento abbia espresso giudizi positivi su Milano Cortina 2026 e di questo voglio ringraziare tutti i componenti della Com ...