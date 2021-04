Olimpiadi | Essayah Cio | ‘Futura sarà tra simboli più riconoscibili e amati in Italia’

(Di lunedì 19 aprile 2021) Milano, 19 apr.(Adnkronos) – “Futura, l’emblema vincitore della selezione per la scelta del logo di Milano Cortina 2026, “diventerà uno deipiùin Italia nei prossimi 5 anni”. Lo ha detto la presidente della commissione di coordinamento del Comitato olimpico internazionale Sarial termine della riunione odierna con la delegazione di Milano Cortina 2026.“Sono fiduciosa -ha aggiunto- cheanche uno dei più”. L'articolo CalcioWeb.

Così la presidente della commissione di coordinamento del Comitato olimpico internazionale Sarial termine della riunione odierna con la delegazione di Milano Cortina 2026. "Questo duro ...'Dal nostro ultimo incontro di settembre 2020 - ha detto la presidente della commissione Sarial termine della riunione - il comitato organizzatore di Milano Cortina 2026 ha fatto grandi ...Milano, 19 apr.(Adnkronos) - "Futura, l'emblema vincitore della selezione per la scelta del logo di Milano Cortina 2026, "diventerà uno dei simboli più riconoscibili in Italia nei prossimi 5 anni". Lo ...Milano, 19 apr. Adnkronos) – "Sono molto contento che la commissione di coordinamento abbia espresso giudizi positivi su Milano Cortina 2026 e di questo voglio ringraziare tutti i componenti della Com ...