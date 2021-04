Olanda, Psv Eindhoven in lutto: morto Willy van der Kuijlen a 74 anni (Di lunedì 19 aprile 2021) Il calcio olandese e in particolare il Psv Eindhoven piangono uno dei suoi giocatori più rappresentativi. A 74 anni è infatti morto Willy van der Kuijlen, storico capitano che ancora oggi detiene il record per il maggior numero di reti segnate: 308 gol in 528 partite, dal 1964 al 1981 con la maglia del Psv. Oltre a tre campionati olandesi, nella sua carriera spicca anche la Coppa Uefa vinta da capitano nel 1978 in finale contro il Bastia. Van der Kuijlen ha anche indossato per 22 volte la maglia della nazionale olandese, mettendo a segno 7 gol. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) Il calcio olandese e in particolare il Psvpiangono uno dei suoi giocatori più rappresentativi. A 74è infattivan der, storico capitano che ancora oggi detiene il record per il maggior numero di reti segnate: 308 gol in 528 partite, dal 1964 al 1981 con la maglia del Psv. Oltre a tre campionati olandesi, nella sua carriera spicca anche la Coppa Uefa vinta da capitano nel 1978 in finale contro il Bastia. Van derha anche indossato per 22 volte la maglia della nazionale olandese, mettendo a segno 7 gol. SportFace.

Willy van der Kuijlen MORTO a 74 anni, il Psv Eindhoven piange la sua leggenda

