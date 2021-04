Oggi il primo volo di Ingenuity su Marte (Di lunedì 19 aprile 2021) (Foto: Nasa/Jpl-Caltech/Asu)Dopo il rinvio dell’11 aprile scorso, il giorno tanto atteso sembra essere ormai arrivato: Ingenuity, il drone elicottero della missione Perseverance della Nasa, effettuerà il suo primo volo sulla superficie di Marte. Una giornata questa, che potrebbe diventare storica: se tutto andrà come previsto, infatti, si tratterà del primo veivolo della storia che riuscirà a librarsi su un altro pianeta. Sebbene il volo fosse programmato per le 9:30 circa di stamattina, serviranno comunque almeno tre ore per avere i dati necessari della conferma dell’esperimento e che, quindi, Ingenuity sia davvero riuscito a volare. Proprio per questo che l’annuncio e probabilmente anche le prime immagini potranno arrivare nella tarda mattinata, ... Leggi su wired (Di lunedì 19 aprile 2021) (Foto: Nasa/Jpl-Caltech/Asu)Dopo il rinvio dell’11 aprile scorso, il giorno tanto atteso sembra essere ormai arrivato:, il drone elicottero della missione Perseverance della Nasa, effettuerà il suosulla superficie di. Una giornata questa, che potrebbe diventare storica: se tutto andrà come previsto, infatti, si tratterà delveidella storia che riuscirà a librarsi su un altro pianeta. Sebbene ilfosse programmato per le 9:30 circa di stamattina, serviranno comunque almeno tre ore per avere i dati necessari della conferma dell’esperimento e che, quindi,sia davvero riuscito a volare. Proprio per questo che l’annuncio e probabilmente anche le prime immagini potranno arrivare nella tarda mattinata, ...

