(Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Il futuro è prossimo“. E’ questo il messaggio pubblicato dalla pagina Facebook dell’Us Avellino 1912. Messaggio allegato alla foto dello stadio “” con ladel 24/04/2021. Post che annuncia, dunque, ladel progetto delimpianto di gioco. Già nello scorse settimane la società guidalla famiglia D’Agostino aveva lanciato i primi segnali. Progetto che, come ormai noto, porterà la firma di Gino Zavanella insieme alla GAU Arena. Un nome noto in ambito sportivo visto che, Zavanella, ha progettato lo Juventus Stadium con annesso centro sportivo di Vinovo. Tutto top secret al momento. Il prossimo 24 aprile, ossia sabato, saranno svelati i dettagli. Ad oggi l’unico dato conosciuto è il costo del progetto: 60 ...

Advertising

anteprima24 : ** Nuovo Partenio-Lombardi, ci siamo: annunciata la data della presentazione ** -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Partenio

Orticalab

Lo dimostrano l'inchiesta "Aste ok", facente parte del più vasto filone di indagini sulClan, come quella "Irpinia building". Un lavoro che Airoma eredita dal Procuratore uscente, il ...... di un solo episodio di estorsione aggravato dal metodo mafioso e dall'aggravante di aver agevolato l'associazione camorristica denominataClan. Ai due non veniva contestata la ...Bentornato ad Avellino al magistrato Domenico Airoma, dal 16 febbraio Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, dove già aveva ...“Bentornato ad Avellino al magistrato Domenico Airoma, dal 16 febbraio Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, dove già aveva lavorato nei primi anni 90, sia come sostituto Procu ...