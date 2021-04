Nuovo disastroso incidente ferroviario a nord de Il Cairo: 98 feriti e 32 morti accertati (Di lunedì 19 aprile 2021) Nella giornata di ieri un incidente ferroviario a nord de Il Cairo ha causato la morte di 32 persone, secondo quanto riportato dalle autorità locali, mentre altre 98 persone sono rimaste ferite nell’incidente. Questo incidente è avvenuto nella località di Toukh ovvero una piccola cittadina agricola che si trova presso il delta del Nilo a circa 40 km dalla capitale egiziana. Secondo quanto riportato dal governo egiziano in una nota sembra che quattro vagoni del treno siano usciti dai binari, mentre si stava dirigendo verso la città di Mansoura. Le autorità governative si sono subito prodigate per segnalare che dozzine di ambulanze sono state inviate in loco per prestare i soccorsi, inoltre anche una serie di investigatori e di inquirenti sono stati inviati per capire le cause di questo ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 19 aprile 2021) Nella giornata di ieri unde Ilha causato la morte di 32 persone, secondo quanto riportato dalle autorità locali, mentre altre 98 persone sono rimaste ferite nell’. Questoè avvenuto nella località di Toukh ovvero una piccola cittadina agricola che si trova presso il delta del Nilo a circa 40 km dalla capitale egiziana. Secondo quanto riportato dal governo egiziano in una nota sembra che quattro vagoni del treno siano usciti dai binari, mentre si stava dirigendo verso la città di Mansoura. Le autorità governative si sono subito prodigate per segnalare che dozzine di ambulanze sono state inviate in loco per prestare i soccorsi, inoltre anche una serie di investigatori e di inquirenti sono stati inviati per capire le cause di questo ...

