Nuovo Decreto Covid, le Faq del governo: cosa si può fare e cosa no zona per zona (Di lunedì 19 aprile 2021) Mentre i dati sulla pandemia continuano a essere poco rassicuranti, le misure intraprese dal governo con il Nuovo Decreto Covid (Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44) e con il Dpcm del 2 marzo, stabiliscono nuove restrizioni e ne cambiano altre, generando sempre qualche dubbio tra i cittadini su cosa sia esattamente possibile o non possibile fare, soprattutto in alcuni casi limite per i quali l’applicazione delle suddette restrizioni può essere in dubbio. Per questo il governo ha cercato di risolvere i dubbi dei cittadini provando a rispondere ad alcune domande frequenti, soprattutto riguardo gli spostamenti ma anche sull’attività all’aperto e in generale su ogni questione possa essere poco chiara sulla questione restrizioni. Vediamo nel ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 19 aprile 2021) Mentre i dati sulla pandemia continuano a essere poco rassicuranti, le misure intraprese dalcon il-legge 1 aprile 2021, n. 44) e con il Dpcm del 2 marzo, stabiliscono nuove restrizioni e ne cambiano altre, generando sempre qualche dubbio tra i cittadini susia esattamente possibile o non possibile, soprattutto in alcuni casi limite per i quali l’applicazione delle suddette restrizioni può essere in dubbio. Per questo ilha cercato di risolvere i dubbi dei cittadini provando a rispondere ad alcune domande frequenti, soprattutto riguardo gli spostamenti ma anche sull’attività all’aperto e in generale su ogni questione possa essere poco chiara sulla questione restrizioni. Vediamo nel ...

