Nunzia De Girolamo e Francesco Boccia raccontano il loro amore clandestino: “Avevamo paura che Berlusconi ci scoprisse” (Di lunedì 19 aprile 2021) L’amore clandestino di Nunzia e Francesco. Tommaso Labate sul Corriere della Sera intervista l’ex ministro per gli affari regionali, il piddino Francesco Boccia, marito di Nunzia De Girolamo, ex deputata del centrodestra, oggi conduttrice tv. Lo spartito è un po’ quello vecchio e trito di una presunta contrapposizione politica (la De Girolamo da deputata del partito di Alfano è stata ministro del governo Letta, mentre Boccia vota assieme a Forza Italia e Lega il governo Draghi), ma i dettagli in sé sono curiosi. Intanto l’incontro tra i due avvenne nel 2009 a margine di un convegno sul caos spazzatura all’università di Napoli. Lui che fa “l’uomo” e tenta di “difenderla” dalla platea di centrosinistra; e lei che fa la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) L’di. Tommaso Labate sul Corriere della Sera intervista l’ex ministro per gli affari regionali, il piddino, marito diDe, ex deputata del centrodestra, oggi conduttrice tv. Lo spartito è un po’ quello vecchio e trito di una presunta contrapposizione politica (la Deda deputata del partito di Alfano è stata ministro del governo Letta, mentrevota assieme a Forza Italia e Lega il governo Draghi), ma i dettagli in sé sono curiosi. Intanto l’incontro tra i due avvenne nel 2009 a margine di un convegno sul caos spazzatura all’università di Napoli. Lui che fa “l’uomo” e tenta di “difenderla” dalla platea di centrosinistra; e lei che fa la ...

Advertising

arruba_ : @ardigiorgio Nunzia De Girolamo sembra sveglia e intelligente. Che boccia abbia qualche virtù nascosta? Come direbb… - Arriba75006098 : RT @nonelarena: #nonelarena #Furbetti dei #vaccini, @N_DeGirolamo: ' Una storia italiana, come chi sale sull'autobus e non fa sedere gli an… - AndreaAffinito : RT @nonelarena: #nonelarena #Furbetti dei #vaccini, @N_DeGirolamo: ' Una storia italiana, come chi sale sull'autobus e non fa sedere gli an… - Butter_Fly_1 : RT @nonelarena: #nonelarena #Furbetti dei #vaccini, @N_DeGirolamo: ' Una storia italiana, come chi sale sull'autobus e non fa sedere gli an… - fseviareggio : RT @nonelarena: #nonelarena @N_DeGirolamo: 'C'è la sensazione che siano impuniti. Il #Covid ci aveva messo tutti sullo stesso piano, il vac… -