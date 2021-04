Nudes | la serie Rai Play sul revenge porn sarà meno pudica dell’originale

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 19 aprile 2021)- Fotinì Peluso e Giovanni Maini Ilarriva su Raiin una delle sue declinazioni più sconcertanti, quella che riguarda gli adolescenti. Giovani che in alcuni casi subiscono la violenta messa in piazza, o meglio sul web, della propria intimità, in altri si trasformano in carnefici, distruggendo vite senza neanche rendersene conto., realizzata da Bim Produzione in collaborazione con Rai Fiction,disponibile in streaming dal 20 aprile con tutti i dieci episodi, della durata di venti minuti circa ciascuno. Tre storie separate, tre brevi film con protagonisti e toni diversi che mettono in scena varie sfumature dello stesso feno: c’è il mystery con Vittorio (Nicolas Maupas), protagonista dei primi quattro episodi, un diciottenne ...