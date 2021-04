(Di lunedì 19 aprile 2021) Parlare di ‘‘ non è sicuramente facile, eppure è necessario al giorno d’oggi. Molto spesso letv ed i film aiutano ad affrontare un argomento delicato ma anche fondamentale nella società in cui si vive. Da questi presupposti nasce, la primaitaliana che tratta l’argomento del. A partire dal 20 aprile sarà disponibile su RaiPlay unatv su una pratica diffusa e pericolosa come quella delo non consensuale diffuso su internet.: Gazzelle e Un po’ come Noi Al centro della narrazione ci saranno le storie di 3 adolescenti che, vivono storie differenti, ma si troveranno a condividere la stessa traumatica esperienza. A diffondere le prime immagini è stato un ...

CorriereCitta : #Nudes , la nuova serie sul revenge porn: trama, cast, trailer e dove vederla in streaming (Video)… - WoMoms : Nudes: dal 20 aprile su RaiPlay la nuova serie tv che tratta il Revenge Porn - SerieTvserie : Nudes, il cast: ecco gli attori della nuova serie tv di RaiPlay (Video) - raspa90 : RT @tvblogit: Nudes, il cast: ecco gli attori della nuova serie tv di RaiPlay (Video) - tvblogit : Nudes, il cast: ecco gli attori della nuova serie tv di RaiPlay (Video) -

Ultime Notizie dalla rete : Nudes nuova

TvZoom

Tre storie di teenager che si ritrovano a fare i conti con la divulgazione online delle proprie immagini private. Tre esistenze diverse accomunate dallo stesso dramma., unaserie italiana disponibile dal 20 aprile in esclusiva su RaiPlay , racconterà in modo onesto e con sguardo realistico e moderno il revenge porn , un tema di cui si parla ancora ...racconta in dieci puntate tre storie di abusi o, come li definisce la legge, di 'diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti': Vittorio , Sofia e Ada . 'Contesti e scuole ...Ecco il cast di Nudes, la nuova serie tv disponibile su RaiPlay dal 20 aprile 2021 e dedicata al tema del revenge porn ...Incontro con la regista Laura Luchetti che ci trascina in quell'infinita adolescenza (in cui viviamo, ancora, tutti noi).