Novena alla Madonna dello Splendore per chiedere grazie – 7° giorno (Di lunedì 19 aprile 2021) Maria predilige gli umili e non disprezza nessuna delle preghiere del nostro cuore: rivolgiamoci dunque a lei con fiducia. Si racconta che il 22 aprile 1557, la Madonna apparve su una collina al di fuori delle mura di Giulianova (TE), verso mezzogiorno, ad un contadino e poi a tutto il piccolo paese. L'acqua miracolosa del L'articolo proviene da La Luce di Maria.

