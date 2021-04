Novartis | nuove terapie contro la sclerosi multipla

(Di lunedì 19 aprile 2021) Doppia buona notizia per le persone con(Sm). Con la Gazzetta Ufficiale n. 88 l'Aifa ha autorizzato la rimborsabilità di siponimod, prima terapia orale indicata per lasecondariamente progressiva (Smsp) con malattia con segni di ...

'Due approvazioni importanti - evidenzia la compagnia - che testimoniamo l'impegno dinello sviluppo di terapie in grado di rispondere alle esigenze ancora insoddisfatte delle persone con Sm ...L'Unione europea sta negoziando in questi giorni per assicurarsiforniture del vaccino Pfizer/BioNTech , dopo che la casa farmaceutica britannico - svedese ... Apparteneva allae BioNTech ...A riferirlo è il Financial Times. Lo sforzo italiano per garantire la produzione interna di vaccini Covid basati su mRNA arriva nel momento in cui ...L'Italia ha discusso con diversi produttori sull'avvio della produzione di vaccini Covid-19 a base di mRNA nel paese, nell'ultima indicazione che i ...