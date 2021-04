“Notti di Luna”: il ritorno di Enrico Nigiotti (Di lunedì 19 aprile 2021) Durante una notte di Luna piena si possono realizzare molte cose. Una tra queste è un brano. Enrico Nigiotti fa il suo ritorno! Venerdì 23 aprile esce “Notti di Luna”, il nuovo singolo del cantautore toscano tra gli artisti più apprezzati dell’attuale panorama italiano cantautoriale. Notti di Luna che parla di mare? Il brano segna il ritorno del cantautore con l’etichetta discografica Polydor, Universal Music Italia. Lo stesso Nigiotti annuncia l’uscita del suo singolo sui canali social. “È passato un po’ di tempo .. Il tempo giusto per vivermi da un’altra parte e raccontare altro.” dichiara su Twitter. “Notti di Luna” è un dialogo profondo tra l’uomo e la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 19 aprile 2021) Durante una notte dipiena si possono realizzare molte cose. Una tra queste è un brano.fa il suo! Venerdì 23 aprile esce “di”, il nuovo singolo del cantautore toscano tra gli artisti più apprezzati dell’attuale panorama italiano cantautoriale.diche parla di mare? Il brano segna ildel cantautore con l’etichetta discografica Polydor, Universal Music Italia. Lo stessoannuncia l’uscita del suo singolo sui canali social. “È passato un po’ di tempo .. Il tempo giusto per vivermi da un’altra parte e raccontare altro.” dichiara su Twitter. “di” è un dialogo profondo tra l’uomo e la ...

